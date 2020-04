Infantino a Ronaldo: “Quando in campo? Non possiamo rischiare” – VIDEO (Di martedì 14 aprile 2020) Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha risposto alle domande di Ronaldo durante una diretta Instagram Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha risposto alle domande di Ronaldo durante una diretta Instagram. Ecco le sue parole sulla ripresa delle competizioni: «Bisogna rispondere che prima c’è la salute. Fino a che ci sarà un rischio non si gioca, se bisogna aspettare si aspetta. La situazione è seria. Bisogna iniziare quando si può, poi recupereremo. Non dobbiamo mettere a rischio la vita per una partita di pallone. Dobbiamo fare un passo indietro anche per rispetto. Giocheremo quando possiamo giocare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 aprile 2020) Gianni, presidente della FIFA, ha risposto alle domande didurante una diretta Instagram Gianni, presidente della FIFA, ha risposto alle domande didurante una diretta Instagram. Ecco le sue parole sulla ripresa delle competizioni: «Bisogna rispondere che prima c’è la salute. Fino a che ci sarà un rischio non si gioca, se bisogna aspettare si aspetta. La situazione è seria. Bisogna iniziare quando si può, poi recupereremo. Non dobbiamo mettere a rischio la vita per una partita di pallone. Dobbiamo fare un passo indietro anche per rispetto. Giocheremo quandogiocare». Leggi su Calcionews24.com

zazoomnews : Infantino a Ronaldo: “Quando in campo? Non possiamo rischiare” – VIDEO - #Infantino #Ronaldo: #“Quando #campo? - infoitsport : Coronavirus, Infantino con Ronaldo su Instagram: 'Finché ci sono rischi non si gioca' - infoitsport : Infantino a Ronaldo: “Torneremo a giocare quando non ci sarà nessun rischio” - ParmaLiveTweet : Infantino: 'Finché c'è un rischio, non si gioca. Non mettiamo pressioni': Intervenuto in diretta sull'account Insta… - NapoliSoccerNET : Diretta Instagram: Ronaldo vs Infantino. I dettagli del live #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM #FIFA… -

Ultime Notizie dalla rete : Infantino Ronaldo Infantino a Ronaldo: "Quando in campo? Non possiamo rischiare" Corriere dello Sport.it Infantino a Ronaldo: “Quando in campo? Non possiamo rischiare” – VIDEO

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha risposto alle domande di Ronaldo durante una diretta Instagram. Ecco le sue parole sulla ripresa delle competizioni: «Bisogna rispondere che prima c’è la ...

Infantino: "Finché c'è un rischio per la salute non si gioca"

La Fifa non pone limiti, neanche di mercato, alla stagione attuale ma precisa: "Il calcio in questo momento non è la priorità, non bisogna mettere pressione a nessuno. Finché c'è un rischio non si gio ...

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha risposto alle domande di Ronaldo durante una diretta Instagram. Ecco le sue parole sulla ripresa delle competizioni: «Bisogna rispondere che prima c’è la ...La Fifa non pone limiti, neanche di mercato, alla stagione attuale ma precisa: "Il calcio in questo momento non è la priorità, non bisogna mettere pressione a nessuno. Finché c'è un rischio non si gio ...