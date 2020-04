Indennità 600 euro Covid-19: l’Inps al lavoro anche a Pasqua per garantire gli accrediti. (Di martedì 14 aprile 2020) Per l’indennità di 600 euro, prevista dal Decreto Cura Italia, per l’emergenza sanitaria Covid-19, sono state effettuate quasi 4 milioni di domande e gli uffici dell’Inps hanno lavorato in modo instancabile, anche nel weekend festivo, per garantire la risposta a tutti gli italiani che hanno fatto domanda e per velocizzare i tempi di accredito. E’ stato infatti comunicato che i 600 euro verranno erogati sui conti correnti di un milione di persone, dal 15 al 17 aprile. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sul proprio profilo Facebook, ha scritto: “Avevamo preso un impegno con i lavoratori dei settori più colpiti dall’emergenza coronavirus: quello di pagare loro gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia entro la metà di aprile. ... Leggi su bigodino Coronavirus : liquidate oltre un milione di indennità da 600 euro - il 15 aprile pagamento del bonus baby sitting

