Incendio si avvicina pericolosamente alla centrale nucleare di Chernobyl | nube di fumo

(Di martedì 14 aprile 2020) Come se la pandemia di coronavirus non fosse abbastanza, desta preoccupazione anche la situazione degli incendi intornodi, teatro del peggior disastrodella storia nel 1986. Gli incendi sono divampati intorno al 4 aprile nella zona di esclusione di, l’area di 30km intorno all’ex reattore. Gli incendi si sono diffusi per oltre 1,6km. Oltre 300 vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di domare le fiamme. Erano riusciti a contenere i focolai iniziali, ma sono divampati nuovi incendi. Le immagini satellitari mostrano gli hotspot molto vicini al complesso. Gli incendi si sono diffusi molto velocemente durante il weekend, a causa di forti venti, che li hanno resi difficili da contenere. La preoccupazione principale non è il fuoco che raggiunge le strutture del reattore o lo stoccaggio dei ...