In Sicilia zone rosse fino al 3 maggio, a Villafrati 11 morti (Di martedì 14 aprile 2020) In Sicilia le quattro zone rosse andranno avanti almeno fino al prossimo 3 maggio. Lo ha disposto il governatore Nello Musumeci tramite l’ultima ordinanza. Il documento proroga la zona protetta in tutta l’Isola. Così Agira, Villafrati, Troina e Salemi continueranno ad essere zone off limts. In questi quattro comuni nei giorni scorsi sono scoppiati alcuni focolai che hanno portato alla decisione della giunta Musumeci di vietare l’accesso a tutti. A Villafrati sono 11 le persone morte dallo scoppio del focolaio all’interno della Rsa Villa della Palme. L’ultima vittima è arrivata oggi. Si tratta di una donna di 86 anni,era ricoverata nell’ospedale di Partinico trasformato per ospitare i pazienti Covid. A Villafrati sono 74 in tutto i tamponi positivi tra pazienti e personale. Anche a Villafrati continuerà la zona rossa, come ha ... Leggi su direttasicilia Coronavirus : diventano 4 le “zone rosse” in Sicilia - Troina sarà chiusa

