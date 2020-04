In Lombardia 61 326 casi di coronavirus e 11 142 morti | “Pronto soccorso tornati alla

(Di martedì 14 aprile 2020) Il bollettino dell'emergenzaindi oggi, martedì 14 aprile. Salgono a 61.326 ipositivi accertati, in aumento di 1.012 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono 12.077, con un incremento di 49 pazienti. In terapia intensiva si trovano 1.122 persone (in calo di 21 unità). Cresce ancora il numero totale dei dimessi, arrivato a quota 36.985 e purtroppo anche quello dei decessi giunti a 11.142.

"un dato che si è praticamente azzerato ed evidenzia i risultati dei grandi sforzi fatti", ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. I positivi sono 61.326 con 1.012 ...In Lombardia solo 49 nuovi ricoverati. Il numero dei positivi è in calo rispetto a ieri, 1.012 nuovi casi, arrivando così i 61.326. Sono in calo anche i ricoveri in terapia intensiva: in totale sono ...