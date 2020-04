In Italia scuole ferme. Ma Francia, Spagna e Germania già pensano alla riapertura (Di martedì 14 aprile 2020) Mentre il coronavirus non è ancora sconfitto, c’è già chi pensa alla riapertura delle scuole. Per garantire il diritto allo studio e aiutare le famiglie, Francia, Spagna e Germania progettano una riapertura graduale. Il Corriere della Sera ricostruisce così il quadro, sottolineando come l’Europa abbia preso in contropiede l’Italia.Emmanuel Macron annuncia una graduale riapertura da maggio in Francia. In Germania anche si discute di ricominciare a scaglioni. Da martedì 14 riaprono le scuole in Danimarca e anche la Spagna sta riflettendo su come fare con i ragazzi e il diritto all’Istruzione.In Francia il ministro dell’Istruzione Michel Blanquer ha precisato il rientro che sarà progressivo e «non da un giorno all’altro». Saranno gli alunni delle zone più in difficoltà a riprendere prima ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Lopalco : “La Francia riapre le scuole in piena fase epidemica - i rischi sono 2. Il bollettino quotidiano in Italia? Bisogna prenderlo per quello che è

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 20mila vittime. Locatelli (Css) : «Scuole riaperte a settembre». Nuovo caso sospetto all’ex-Ilva di Taranto

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 20mila vittime. Nel weekend di Pasqua oltre 12.500 sanzioni. Locatelli (Css) : «Scuole riaperte a settembre» (Di martedì 14 aprile 2020) Mentre il coronavirus non è ancora sconfitto, c’è già chi pensadelle. Per garantire il diritto allo studio e aiutare le famiglie,progettano unagraduale. Il Corriere della Sera ricostruisce così il quadro, sottolineando come l’Europa abbia preso in contropiede l’.Emmanuel Macron annuncia una gradualeda maggio in. Inanche si discute di ricominciare a scaglioni. Da martedì 14 riaprono lein Danimarca e anche lasta riflettendo su come fare con i ragazzi e il diritto all’Istruzione.Inil ministro dell’Istruzione Michel Blanquer ha precisato il rientro che sarà progressivo e «non da un giorno all’altro». Saranno gli alunni delle zone più in difficoltà a riprendere prima ...

HuffPostItalia : In Italia scuole ferme. Ma Francia, Spagna e Germania già pensano alla riapertura - riotta : Durante le guerre le scuole si adeguano, la vita poi recupera mesi perduti. In #Italia senza meritocrazia, con la m… - FrancescoBonif1 : Il crollo del #ponte di Aulla non è altro che l’ennesima tragedia sfiorata. Il Piano shock che abbiamo proposto è p… - valentinaruta : RT @claudiocerasa: La Spagna si prepara a riaprire. L’Austria lo farà domani. La Francia dall’11 maggio riaprirà anche le scuole. La Danima… - unblogdiclasse : RT @IsaInghirami: @HuffPostItalia @sedmagis In Italia le scuole non sono affatto ferme. Stiamo lavorando full time con la #DAD dal 5 marzo… -