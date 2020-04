Impianti sportivi, ok Aula a mozione per verifica valore concessioni (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – L’Assemblea capitolina, riunita in videoconferenza, ha approvato con 38 favorevoli e 2 astenuti una mozione a prima firma del presidente della commissione Sport di Roma Capitale, Angelo Diario (M5S) che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta ad adottare ogni atto e iniziativa di indirizzo affinche’ nella predisposizione dei bandi per gli Impianti sportivi venga preventivamente effettuata una verifica che tenga conto della localizzazione dell’impianto, delle discipline da praticarsi e del contesto sociale di riferimento. “Ho presentato una mozione per chiedere che la stima del valore delle concessioni degli Impianti sportivi comunali tenga conto delle specifiche discipline sportive che devono ospitare, del contesto sociale e della localizzazione della struttura- ha spiegato Diario- Questa mozione e’ stata depositata prima del ... Leggi su romadailynews Aula approva odg rinvio canoni impianti sportivi

Napoli Est - sopralluogo per la riqualificazione degli impianti sportivi (FOTO)

Ponte ’98 : Siamo in attesa della disinfestazione degli impianti sportivi (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – L’Assemblea capitolina, riunita in videoconferenza, ha approvato con 38 favorevoli e 2 astenuti unaa prima firma del presidente della commissione Sport di Roma Capitale, Angelo Diario (M5S) che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta ad adottare ogni atto e iniziativa di indirizzo affinche’ nella predisposizione dei bandi per glivenga preventivamente effettuata unache tenga conto della localizzazione dell’impianto, delle discipline da praticarsi e del contesto sociale di riferimento. “Ho presentato unaper chiedere che la stima deldelledeglicomunali tenga conto delle specifiche discipline sportive che devono ospitare, del contesto sociale e della localizzazione della struttura- ha spiegato Diario- Questae’ stata depositata prima del ...

romadailynews : Impianti sportivi, ok Aula a #mozione per verifica valore concessioni: #Roma – L’Assemblea… - SSTeramoCalcio : ?? Con riferimento al DPCM del 10 aprile 2020, la sospensione delle sedute allenanti degli atleti all'interno di im… - doomstreets : fondatrice, Emmeline Pankhurst, era di nuovo in sciopero della fame e stava scontando un periodo di detenzione per… - SalernoTennis : Il nuovo dpcm del Presidente Conte estende le misure restrittive, tra cui la chiusura degli impianti sportivi, fino… - MessinaSportiva : Impianti sportivi: ipotesi porte chiuse fino a Natale. In fumo 75 miliardi - -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sportivi Impianti sportivi, ok Aula a mozione per verifica valore concessioni RomaDailyNews Ferrari 2019 & Federazione: ma che fine fatto in F.1 la certezza del diritto?

In questo caso, dell’impianto globale giuridico-sportivo che gestisce laF.1. Lo stumento, ossia il patto di riservatezza, in sé resta tecnicamente e istologicamente legittimo, ma la sua funzione, di ...

Automotive e coronavirus: il punto su produzione e vendita

L’Acea raggruppa i produttori europei di auto, che nel Vecchio continente gestiscono 229 impianti di assemblaggio e produzione di veicoli, impiegando direttamente 2,6 milioni di cittadini europei.

In questo caso, dell’impianto globale giuridico-sportivo che gestisce laF.1. Lo stumento, ossia il patto di riservatezza, in sé resta tecnicamente e istologicamente legittimo, ma la sua funzione, di ...L’Acea raggruppa i produttori europei di auto, che nel Vecchio continente gestiscono 229 impianti di assemblaggio e produzione di veicoli, impiegando direttamente 2,6 milioni di cittadini europei.