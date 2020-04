Il Volo – Un’avventura straordinaria, su Rai 1 il concerto evento del trio musicale all’Arena di Verona (Di martedì 14 aprile 2020) Il Volo – Un’avventura straordinaria, su Rai 1 il concerto evento del trio musicale all’Arena di Verona Questa sera, martedì 14 aprile 2020, in prima serata su Rai 1 torna, per intrattenere gli italiani ancora in emergenza Coronavirus, il concerto evento de Il Volo, giovane trio musicale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. L’evento per la tv, che si è tenuto il 21 settembre 2015, ha rappresentato la chiusura del tour italiano di quell’anno, il quale ha visto il gruppo girare per tantissime piazze e palchi delle città italiane, dal Nord al Sud del Paese. Alla conduzione della serata, riproposta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, Carlo Conti. Ospiti eccezionali, invece, Francesco De Gregori, Francesco Renga, Lorenzo Fragola e Giancarlo Giannini. Ma vediamo qui di seguito qualche anticipazione del concerto ... Leggi su tpi Il Volo – Un’avventura straordinaria : gli ospiti del concerto all’Arena di Verona

Il volo – Un’avventura straordinaria : cast e anticipazioni concerto su Rai 1

Stasera in TV - il Volo - Un’avventura straordinaria - su Rai1 il concerto evento : orario - scaletta brani - ospiti speciali (Di martedì 14 aprile 2020) Il– Un’avventura, su Rai 1 ildelall’Arena di Verona Questa sera, martedì 14 aprile 2020, in prima serata su Rai 1 torna, per intrattenere gli italiani ancora in emergenza Coronavirus, ilde Il, giovanecomposto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. L’per la tv, che si è tenuto il 21 settembre 2015, ha rappresentato la chiusura del tour italiano di quell’anno, il quale ha visto il gruppo girare per tantissime piazze e palchi delle città italiane, dal Nord al Sud del Paese. Alla conduzione della serata, riproposta sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, Carlo Conti. Ospiti eccezionali, invece, Francesco De Gregori, Francesco Renga, Lorenzo Fragola e Giancarlo Giannini. Ma vediamo qui di seguito qualche anticipazione del...

spice83bsb : RT @FrequenzaIT: Questa sera, torna in prima serata su RAI UNO, il concerto evento “IL VOLO - Un’Avventura Straordinaria” dall’Arena di Ver… - Fansyrbd : RT @AllMusicItalia: Andrà in onda il 14 aprile in prima serata su Raiuno @ilvolo 'Un’Avventura Straordinaria' lo show registrato all'Arena… - LorenzoMainieri : Il volo - un'avventura straordinaria: alle 21:20 su @RaiUno - HUGODelgado8 : RT @Diregiovani: ?? Stasera su @RaiUno torna 'Il @ilvolo – Un’Avventura Straordinaria': il concerto che il trio ha tenuto all’Arena di Vero… - zazoomnews : Stasera in TV il Volo Un’avventura straordinaria su Rai1 il concerto evento: orario scaletta brani ospiti speciali… -

Ultime Notizie dalla rete : Volo Un’avventura 49 migliori Gps Portatili nel 2020 (recensioni, opinioni, prezzi) Il Sud siamo Noi