Il tenero Gallera e quei cattivoni che stanno sempre in giro a Milano (Di martedì 14 aprile 2020) “Molti ci dicono che c’è ancora troppa gente in giro. Avete perfettamente ragione. I controlli li fanno le forze dell’ordine e la polizia locale. Sono loro che devono garantire il fatto che le quarantene vengano rispettate e la gente non esca di casa. Noi interloquiamo costantemente sia con gli amministratori locali sia con le prefetture affinché siano molto capillari e rigidi nel fare tutto questo”: nella consueta diretta-televendita su Facebook ieri l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha continuato nella consueta arte di dare la colpa a qualcun altro quando le cose vanno male (la legge di Jones) in cui si è specializzata da più di un mese la Regione guidata da Attilio Fontana. Il tenero Gallera e quei cattivoni che stanno sempre in giro a Milano Se quindi i numeri del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 a ... Leggi su nextquotidiano Il tenero Gallera giura che nessuno è stato contagiato dal Coronavirus nelle RSA lombarde per la delibera della Regione (Di martedì 14 aprile 2020) “Molti ci dicono che c’è ancora troppa gente in. Avete perfettamente ragione. I controlli li fanno le forze dell’ordine e la polizia locale. Sono loro che devono garantire il fatto che le quarantene vengano rispettate e la gente non esca di casa. Noi interloquiamo costantemente sia con gli amministratori locali sia con le prefetture affinché siano molto capillari e rigidi nel fare tutto questo”: nella consueta diretta-televendita su Facebook ieri l’assessore al Welfare della Lombardia Giulioha continuato nella consueta arte di dare la colpa a qualcun altro quando le cose vanno male (la legge di Jones) in cui si è specializzata da più di un mese la Regione guidata da Attilio Fontana. IlcheinSe quindi i numeri del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 a ...

