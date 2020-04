Il Segreto anticipazioni settimanali | 20 al 25 aprile 2020 | un grande sovversivo a Puente

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 aprile 2020) Dalla Spagna arrivano notizie che lasciano l’amaro in bocca. Ledella soap iberica Il, durante la settimana dal 20 al 25svelano che Raimundo tornerà aViejo. Ricordate? L’Ulloa era fuggito durante l’incendio in paese, tornerà ora solo, senza Francisca. L’ex locandiere si recherà da Marcela, a cui confiderà di essere alla ricerca della moglie. La donna invece confiderà a Raimundo di non avere più Matias al suo fianco. Il marito è stato messo in carcere perché considerato un. Il, puntate 20-25: ecco le notizie dalla Spagna La Chiesa diViejo è fatiscente, bisognerà riparare il tetto. Don Filiberto verrà consigliato da Dolores ed affronterà sia il lavoro che le spese. Donna Isabel ...