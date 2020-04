Il Segreto | anticipazioni oggi 14 aprile | Marta e Rosa in pericolo!

(Di martedì 14 aprile 2020) Che cosa accade nella nuova puntata della dodicesima de Il? Le due figlie di Ignacio Solozabal finiscono in mezzo a un sequestro da parte di uomini armati. Con loro c’è un giovane che potrebbe aiutarle…Solozabal stanno per prendere un treno per Bilbao. In stazione fanno la conoscenza di un giovane uomo, educato e gentile, che però, subito, non rivela loro la sua identitàArticolo completo: Il14indal blog SoloDonna

zazoomnews : Il segreto anticipazioni 14 aprile 2020: Puente Viejo rinasce dopo il salto temporale di 4 anni - #segreto… - zazoomblog : Il segreto anticipazioni 14 aprile 2020: Puente Viejo rinasce dopo il salto temporale di 4 anni - #segreto… - zazoomblog : Il segreto anticipazioni 14 aprile 2020: Puente Viejo rinasce dopo il salto temporale di 4 anni - #segreto… - zazoomnews : Il Segreto Anticipazioni puntata del 14 Aprile 2020 - #Segreto #Anticipazioni #puntata - Noovyis : (Il segreto, anticipazioni 14 aprile 2020: Puente Viejo rinasce dopo il salto temporale di 4 anni) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni

Dopo un lungo week-end la soap Il Segreto torna in onda, sugli schermi di Canale 5, da lunedì 13 aprile 2020. Purtroppo però le anticipazioni degli spoiler spagnoli non ci portano buone notizie. Se è ...Ebbene, come abbiamo visto dall'ultimo capitolo uscito, e anche dalle anticipazioni del prossimo che potete trovare nel post in calce ... Per tanto ora tutti ci chiediamo: come ha fatto Goku ha ...