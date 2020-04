Il primo vaccino anti Covid-19 potrebbe arrivare a settembre

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 aprile 2020) Uno degli studi più lanciati in termini di-19 sembra essere quello che viene da Pomezia in tandem con Londra. Ne parla il Corriere della Sera. L’azienda italiana Advent Irbm e lo Jenner Istitute della Oxford University hanno annunciato che a fine aprile cominceranno i test, in Inghilterra. Saranno effettuati su 550 volontari sani. Poi, aro già essere disponibili alcune dosi da somministrare ‘in uso compassionevole’ a personale sanitario e forze dell’ordine. Per un impiego su larga scala, sarà tutto rimandato al prossimo anno, ammesso che vada tutto bene. Ieri, in conferenza stampa con la Protezione civile, delha parlato anche Giovanni Rezza, capo delle Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. «Il vantaggio del progetto di Pomezia è di poter sfruttare una ...