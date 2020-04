Il paradiso delle signore 4 | ultima puntata in anticipo | ecco quando

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 aprile 2020) Il4, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, terminerà inrispetto alla tabella di marcia:andrà in onda l'. L'de Il4 andrà in onda in: venerdì 24 aprile, alle 15:40 in punto su Rai1, i fedeli spettatori della soap pomeridiana targata RAI dovranno mettere in pausa la propria curiosità almeno fino alla stagione successiva. L'episodio che verrà mandato in onda sarà il 135° per una stagione che originariamente contava, in totale, 160 puntate ma le cui riprese sono state sospese per via della difficile situazione sanitaria in cui il nostro Paese si è venuto a trovare. I protagonisti, però, sono pronti per tornare nelle case italiane non appena la situazione lo permetterà. ...