Il mistero dell’eparina | cardiochirurgo a TPI | “Si evitano i trombi e ci si può curare a

(Di martedì 14 aprile 2020) Clorochina, eparina e altri farmaci contro il Coronavirus che i medici stanno somministrando ai pazienti a casa: cosa sappiamo In questi giorni si moltiplicano le notizie di farmaci già in uso peraltre patologie che hanno iniziato ad essere somministrati ai pazienti affetti da Coronavirus in isolamento domiciliare, nella speranza di evitare che l’infezione causata dal Covid-19 si aggravi e che quindi non occorra l’ospedalizzazione. Tra questi ci sono, ad esempio, la clorochina o idrossiclorochina, un farmaco antimalarico, su cui l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato una nuova sperimentazione clinica lo scorso 10 aprile “per il trattamento domiciliare di pazienti che presentano un quadro clinico lieve di Covid-19 e che si trovano in isolamento domiciliare”. Oppure l’eparina, sul quale l’Aifa ha avviato uno ...