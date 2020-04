Il ministro Boccia “bacchetta” gli scienziati: “Vogliamo certezze inconfutabili” (Di martedì 14 aprile 2020) Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia chiede “chiarezza” agli scienziati: “Noi politici ci prendiamo la responsabilità di decidere, ma loro devono metterci in condizione di farlo”. Chiede “maggiori certezze” alla comunità scientifica, affinché la politica possa prendere decisioni tempestive ed efficaci per risolvere l’emergenza Coronavirus. Il ministro Dem per gli Affari Regionali, Francesco … L'articolo Il ministro Boccia “bacchetta” gli scienziati: “Vogliamo certezze inconfutabili” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Il ministro Boccia non ha idee e attacca imprenditori e scienziati

