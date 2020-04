Il Millennium Stadium diventa ospedale per 2000 posti letto

(Di martedì 14 aprile 2020) Il, casa del rugby gallese èto unin occasione di questa emergenza Coronavirus:saranno a disposizione una volta finiti i lavori. Il nuovosi chiama "Dragon's Heart" con un chiaro riferimento ai Dragoni del Galles e 300sono stati resi disponibili già dalla domenica di Pasqua. La struttura, i cui lavori sono cominciati due settimane fa, è già pronta: normalmente per questo tipo di operazione sono necessari circa due anni. Una corsa contro il tempo e contro il Coronavirus, in un'atmosfera davvero molto particolare.

