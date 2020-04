Il Mes spacca la maggioranza, ma anche l'opposizione. E il M5s si ritrova con la Lega (Di martedì 14 aprile 2020) Alla fine M5s e Lega si ritrovano dalla stessa parte. Il miracolo lo fa il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, su cui sono fortemente contrari sia Salvini che i grillini. anche la leader di FdI, Giorgia Meloni, si schiera contro la firma del nuovo Fondo Salva Stati. Cresce, invece, il fronte de Leggi su iltempo Maggioranza spaccata sul Mes : 5 stelle no - Italia viva sì - Pd forse

Alla fine M5s e Lega si ritrovano dalla stessa parte. Il miracolo lo fa il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, su cui sono fortemente contrari sia Salvini che i grillini. Anche la leader di FdI, ...

Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) ha spaccato un governo ormai sull'orlo dell'implosione. Mentre Luigi Di Maio definisce il Fondo salva-Stati uno "strumento antiquato" per far fronte alla crisi ...

Alla fine M5s e Lega si ritrovano dalla stessa parte. Il miracolo lo fa il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, su cui sono fortemente contrari sia Salvini che i grillini. Anche la leader di FdI, ...Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) ha spaccato un governo ormai sull'orlo dell'implosione. Mentre Luigi Di Maio definisce il Fondo salva-Stati uno "strumento antiquato" per far fronte alla crisi ...