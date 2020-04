Il marito di Benedetta Rossi: “Attaccata da un branco, l’ho difesa come moglie e come donna” (Di martedì 14 aprile 2020) Dopo gli insulti su Twitter e la risposta a tono di Benedetta Rossi, il marito Marco racconta l'accaduto e si assume la responsabilità del tweet: "Non erano gli insulti il problema, ma il fatto che si era creato una sorta di branco. Questa cosa mi ha fatto incazzare, ho difeso Benedetta come moglie e come donna". E Benedetta replica: "Certe persone non accettano che una persona normale come me possa avere un grande seguito". Leggi su fanpage Il marito di Benedetta Rossi : “L’ho difesa dal branco”. E lei commenta : “La normalità spaventa”

Benedetta Rossi di ‘Fatto in casa per voi’ esplode sui social. Ma era il marito

