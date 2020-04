Il mare si tinge di rosso in Puglia | controlli della Guardia Costiera sul litorale FOTO

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Gli uominihanno effettuato campionamenti nelle zone delpugliese – da Mattinata (Fg) a sud di Bari, sino a Monopoli e Savelletri – dove, dalla battigia e sino a pochi metri dalla riva, ilha assunto una colorazione rossastra (vedigallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). In attesa di un responso definitivo sull’esito delle analisi in corso di effettuazione, Arparassicura sull‘inesistenza di un impatto ambientale e di un reale pericolo per la salute dei cittadini “trattandosi di un fenomeno riconducibile alla fioritura massiva di una microalga planctonica”. Le cellule galleggiantimicroalgatendono ad accumularsi in superficie per effetto delle correnti, favorite anche dal clima primaverile di questi giorni, con stabilizzazione in aumentotemperatura ...