Il Guangzhou Evergrande licenzia Yu Hanchao perché ha falsificato la targa dell’auto (Di martedì 14 aprile 2020) Un episodio davvero incredibile è accaduto in Cina. Dove un calciatore del Guangzhou Evergrande, la squadra più forte e che è guidata da Fabio Cannavaro, è stato sorpreso mentre falsificava la targa della sua vettura. E l'esterno offensivo Yu Hanchao, che ha vinto sei titoli e due Champions asiatiche, è stato licenziato. Leggi su fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) Un episodio davvero incredibile è accaduto in Cina. Dove un calciatore del, la squadra più forte e che è guidata da Fabio Cannavaro, è stato sorpreso mentre falsificava ladella sua vettura. E l'esterno offensivo Yu, che ha vinto sei titoli e due Champions asiatiche, è statoto.

Il calciatore cinese Yu Hanchao, che milita con il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro – vincitore del campionato nella scorsa stagione – è stato multato perché nella giornata di martedì è stato ...

Dott. Castellacci sulla ripresa: "Non siamo pronti, non se ne parla nemmeno in Cina..."

A parlare è Enrico Castellacci, che non è solo il presidente nazionale dei medici sportivi del calcio ma anche consulente del Guangzhou Evergrande. "In Cina nonostante due o tre mesi di vantaggio sull ...

