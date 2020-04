Il doppiatore di Star Fox e Team Fortress 2 perde la battaglia contro il Coronavirus

Leggi su eurogamer

(Di martedì 14 aprile 2020) Rick May, unveterano conosciuto nel mondo dei videogiochi per aver dato vita a Peppy Hare diFox e al Soldato di2, è morto all'età di 79 anni,ndo la suail(COVID-19).May, che ha anche doppiato Andross diFox e lavorato a Age of Empires II, era stato ricoverato in una casa di cura dopo aver subito un ictus quest'anno, e qui ha contratto il virus. Una scuola d'arte dove aveva insegnato in precedenza ha annunciato la notizia, aggiungendo che May era stato "trasferito all'ospedale svedese dove ha ricevuto cure prima di spegnersi".Leggi altro...