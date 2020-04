Il Ciclone e Levante: il nome della cantante è ispirato al film (Di martedì 14 aprile 2020) Il vero nome di Levante è Claudia Lagona, il suo nome d'arte è ispirato al film 'Il Ciclone', uscito nel 1996, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni Durante un'intervista radiofonica Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, ha rivelato qual è l'origine del suo nome d'arte: fu una sua amica a chiamarla in quel modo per la prima volta traendo ispirazione dal film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. "Il mio nome in realtà è Claudia. Il nome d'arte Levante deriva da uno scherzo. Ero in Sicilia, in provincia di Catania, era agosto, mi annoiavo tantissimo. Avevo dodici anni e un'amica iniziò a chiamarmi Levante. All'inizio non ci feci caso, le chiesi il motivo e lei mi risposte che Levante era il protagonista del film 'Il Ciclone' di Pieraccioni. Da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 aprile 2020) Il verodiè Claudia Lagona, il suod'arte èal'Il', uscito nel 1996, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni Durante un'intervista radiofonica, pseudonimo di Claudia Lagona, ha rivelato qual è l'origine del suod'arte: fu una sua amica a chiamarla in quel modo per la prima volta traendo ispirazione dalIldi Leonardo Pieraccioni. "Il mioin realtà è Claudia. Ild'artederiva da uno scherzo. Ero in Sicilia, in provincia di Catania, era agosto, mi annoiavo tantissimo. Avevo dodici anni e un'amica iniziò a chiamarmi. All'inizio non ci feci caso, le chiesi il motivo e lei mi risposte cheera il protagonista del'Il' di Pieraccioni. Da ...

