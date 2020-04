Il Ciclone e la colonna sonora che ha fatto epoca | quali sono le canzoni del film?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 14 aprile 2020) Era il 1996 quando uscì il. Il– opera seconda di Leonardo Pieraccioni – fu letteralmente unper l’industria cinematografica tricolore: incassando complessivamente oltre 75 miliardi di lire nelle sale cinematografiche, ottenne il record di incassi nella stagione cinematografica 1996/1997 (diciottesimo maggior incasso nella storia del cinema italiano, ad oggi). Furono tanti iri che contribuirono al successo. Sicuramente, tra i tanti, la comicità toscana che ai tempi non era abusata (con un Ceccherini in grande spolvero), la presenza di due bellezze latine come Natalia Estrada e Lorena Forteza (di cui abbiamo scritto qui, se vi chiedeste che fine ha) e unache fecelede Ildue leindissolubilmente legate a ‘Il’. La prima è ‘The ...