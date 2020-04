Il 14 aprile 1980 usciva il primo album degli Iron Maiden, la vittoria del metal sul punk (Di martedì 14 aprile 2020) Il primo album degli Iron Maiden è sì il disco d'esordio di una band che ora si sposta a bordo di un velivolo brandizzato, è sì la prima prova discografica che oggi compie 40 anni ed è sì, soprattutto, qualcosa che si rinnova ad ogni riascolto. Il punk e il post punk nel Regno Unito Quell'Iron Maiden che uscì il 14 aprile 1980 era anche la storia di una vittoria del metal sul punk: le case discografiche avevano scelto di dare priorità di investimento alla scena punk che specialmente nel Regno Unito aveva scatenato una vera e propria bomba musicale e sociale. I Sex Pistols erano ormai finiti dopo aver registrato solamente un album in studio, ma il mercato aveva trovato linfa nelle prime ondate post punk che nei Cure, nei Joy Division e in tanti altri nomi che di lì a poco sarebbero diventati più che ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 aprile 2020) Ilè sì il disco d'esordio di una band che ora si sposta a bordo di un velivolo brandizzato, è sì la prima prova discografica che oggi compie 40 anni ed è sì, soprattutto, qualcosa che si rinnova ad ogni riascolto. Ile il postnel Regno Unito Quell'che uscì il 14era anche la storia di unadelsul: le case discografiche avevano scelto di dare priorità di investimento alla scenache specialmente nel Regno Unito aveva scatenato una vera e propria bomba musicale e sociale. I Sex Pistols erano ormai finiti dopo aver registrato solamente unin studio, ma il mercato aveva trovato linfa nelle prime ondate postche nei Cure, nei Joy Division e in tanti altri nomi che di lì a poco sarebbero diventati più che ...

RaiCultura : LA LETTERATURA A CASA TUA Uno speciale di rai letteratura a quarant'anni dalla morte di Gianni Rodari (Roma, 14 ap… - 6000sardine : 'Bambini, imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare al sordo, liberare gli schiavi che si c… - JamesLucasIT : RT @JamesLucasIT: «È difficile fare le cose difficili: parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose diffic… - claudiomassimi1 : 2 né per mare né per terra: per esempio, la guerra #GianniRodari 23 ottobre 1920, Omegna 14 aprile 1980, Roma - Carmela_oltre : RT @RaiCultura: LA LETTERATURA A CASA TUA Uno speciale di rai letteratura a quarant'anni dalla morte di Gianni Rodari (Roma, 14 aprile 198… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile 1980 13 aprile 1980: tris Juve, Roma ko Tuttosport Gianni Rodari, un meraviglioso intellettuale

Gianni Rodari muore a Roma il 14 aprile 1980. È stato ricoverato pochi giorni prima, il 10 aprile, per un intervento alla gamba sinistra dovuto all’occlusione di una vena. Racconta Julia Dobrovolskaja ...

Nozze di rubino

A farli incontrare nel 1974 uno zio di lei e un vicino di casa. Dopo 6 anni di fidanzamento, si sono sposati il 13 aprile 1980 nella chiesa di Camporota. Hanno festeggiato con tanti parenti ed amici ...

Gianni Rodari muore a Roma il 14 aprile 1980. È stato ricoverato pochi giorni prima, il 10 aprile, per un intervento alla gamba sinistra dovuto all’occlusione di una vena. Racconta Julia Dobrovolskaja ...A farli incontrare nel 1974 uno zio di lei e un vicino di casa. Dopo 6 anni di fidanzamento, si sono sposati il 13 aprile 1980 nella chiesa di Camporota. Hanno festeggiato con tanti parenti ed amici ...