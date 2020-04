Idrossiclorochina perché è utilizzabile per il trattamento della malattia COVID-19?

Leggi su feedproxy.google

(Di martedì 14 aprile 2020) Ad oggi stiamo vivendo una situazione inusuale. Viviamo in un mondo dove siamo da sempre abituati ad avere ha disposizione un farmaco per ogni condizione di malessere che ci affligge e qualora questo non fosse disponibile, allora c'è un vaccino Siamo abituati così bene che, all'iniziodiffusione del virus si sperava ad una possibile cura e alla scoperta di un vaccino entro poche settimane, per poi renderci conto che i tempi non sarebbero stati così brevi come si immaginava. Per questo (...) - Salute / Farmaci, Coronavirus