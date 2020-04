I WEDDING PLANNER | ENZO MICCIO E CAROLINA GIANNUZZI Top | Dovete avere paura di noi

MarioManca : Io continuo a pensare che Kitae si è fatto 2 ore di macchina per raggiungere i Wedding Planner e provo una tenerezz… - Martini14Emma : RT @Una_Gioia_Mai: Enzo Miccio: - Wedding Planner - maestro di stile - uomo di cultura - maestro di vita - re dei passaggi - miglior person… - IAmTheSun9 : RT @iosonoillouis: Il mondo di Twitter che prega per la vittoria dei Wedding Planner #pechinoexpress - ChiaraTink : Ho fatto la wedding planner per anni e credetemi se vi dico che #pechinoexpress non è niente in confronto allo stre… - carogianuzzi : RT @iosonoillouis: Il mondo di Twitter che prega per la vittoria dei Wedding Planner #pechinoexpress -

