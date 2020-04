I negozi che riaprono oggi e come cambiano le regole (Di martedì 14 aprile 2020) Da oggi 14 aprile il governo ha stabilito una riapertura che riguarda pochi comparti, mentre la serrata è stata prorogata fino al 3 maggio. Tutte le misure restrittive dunque, compresa la limitazione degli spostamenti alle comprovate necessità di lavoro, salute o spesa (e relativa autocertificazione), sono prorogate dal 14 aprile al 3 maggio. Con decreto del 10 aprile, il governo ha invece stabilito la riapertura di librerie, cartolibrerie e negozi di articoli per l'infanzia, nonché di un'altra decina di attività produttive in cui sono rarefatti i contatti o per determinati prodotti e servizi: si può lavorare nelle aree forestali, vengono riaperte le aziende per la fabbricazione dei computer, riprendono le attività di cura e manutenzione del paesaggio e le opere idrauliche, il commercio all'ingrosso di carta e cartone. Via libera per ... Leggi su gqitalia Taiwan - il Paese che ha sconfitto il coronavirus con scuole e negozi aperti

Negozi che aprono da oggi - 14 aprile : l’elenco completo - commercio e industria

