I becchini ghanesi che ballano al funerale con la bara | la vera storia del meme

Leggi su tpi

(Di martedì 14 aprile 2020) I “neri” checon la: ladelSui social e su WhatsApp spopolano ormai da settimane i video dei “neri” checon la. Per chi non li avesse visti, si tratta di sei giovani di colore checon unasulle spalle a ritmo di musica house. Ma di cosa si tratta? Qual è lae l’origine di questo? Può sembrare una danza finta o inventata, ma in realtà è tutto vero. In Africa questa pratica, che a noi può apparire quasi irrispettosa, è invece d’uso comune. In particolare si tratta di un’usanza molto in voga in Ghana e nota come Ghana’s dancing pallbearers (I necrofori ballerini del Ghana). Insomma, un modo per trasformare unin un momento quasi di festa, per esorcizzare il dolore. Le famigliespendono così molti soldi per ...