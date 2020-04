Ho il frigo vuoto perché non posso lavorare: vado a mangiare da mia madre, multato a Ozieri (Di martedì 14 aprile 2020) Ho il frigo vuoto. OZIERI. “Sto andando a casa di mia madre a mangiare perché ho il frigo vuoto visto che non mi fanno lavorare”. Non è bastata la giustificazione fornita da un 44enne di Ozieri fermato questa ieri mattina da una pattuglia di carabinieri per un controllo, nel giorno di Pasquetta. La sanzione, nonostante l’uomo sostenesse che il motivo dello spostamento fosse di “assoluta necessità”, ossia quello di poter mangiare, è scattata lo stesso. A raccontarlo in un post sui social è lo stesso protagonista della vicenda, che pubblica anche il verbale compilato dai carabinieri. “Ero solo, in mezzo alla campagna, a piedi sulla strada provinciale 1 – si legge – Sono stato bloccato e accerchiato da sei carabinieri: mi hanno messo una multa di 400 euro (280 se pagata entro 30 giorni). Perché? ... Leggi su limemagazine.eu Roma - disoccupata senza soldi chiama la Polizia e in lacrime mostra il frigo vuoto

“Ho fame - il frigo è vuoto. Papà non lavora più” : 12enne telefona ai carabinieri

Ultime Notizie dalla rete : frigo vuoto "Cerveteri, Pasqua e Pasquetta con il frigo vuoto" BaraondaNews Maria Giovanna Maglie durissima con Giuseppe Conte: "Soubrette al tramonto. Sogno un Dio che sappia chi fulminare con la sua ira"

Sogno un Dio di vendetta che sappia chi guarire, chi alleviare dalla solitudine, chi consolare del lavoro perduto e del frigorifero vuoto, e chi fulminare con la sua ira". E ogni riferimento (a ...

Lettera di Maria Giovanna Maglie a Dagospia

