Grande Fratello Vip, prima diretta insieme per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il video (Di martedì 14 aprile 2020) prima diretta insieme per una chiacchieratissima coppia formatasi nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Parliamo naturalmente di Clizia Incorvaia e del conduttore Paolo Ciavarro. L’influencer ex moglie di Francesco Sarcina, frontman de “Le Vibrazioni”, e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, dopo tanto clamore si erano detti intenzionati a vivere la loro storia lontani dai riflettori. I fan, però, erano rimasti delusi e, forse per accontentarli, i due hanno deciso di parlarsi in diretta su Instagram. E’ successo nella serata di Pasqua, domenica 12 aprile. A distanza poiché lui si trova in quarantena a Roma a casa della madre e lei in Sicilia dai suoi genitori, hanno fatto un brindisi e porto i loro auguri ai follower. La Incorvaia è apparsa molto rilassata, mentre Ciavarro decisamente imbarazzato. A peggiorare la ... Leggi su pianetadonne.blog Licia Nunez in dolce attesa | La nuova vita dopo il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip - Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver svelano un aneddoto inedito su Valeria Marini

Grande Fratello Vip : Paola Di Benedetto è sconvolta (Di martedì 14 aprile 2020)per una chiacchieratissima coppia formatasi nella Casa del “Vip”. Parliamo naturalmente die del conduttore. L’influencer ex moglie di Francesco Sarcina, frontman de “Le Vibrazioni”, e il figlio di Massimoed Eleonora Giorgi, dopo tanto clamore si erano detti intenzionati a vivere la loro storia lontani dai riflettori. I fan, però, erano rimasti delusi e, forse per accontentarli, i due hanno deciso di parlarsi insu Instagram. E’ successo nella serata di Pasqua, domenica 12 aprile. A distanza poiché lui si trova in quarantena a Roma a casa della madre e lei in Sicilia dai suoi genitori, hanno fatto un brindisi e porto i loro auguri ai follower. Laè apparsa molto rilassata, mentredecisamente imbarazzato. A peggiorare la ...

LegaSalvini : Mario Giordano non è certo intimorito dal governo del Grande Fratello. Ascoltate. ??VAI AL VIDEO COMPLETO:… - LegaSalvini : PORRO CONTRO IL GOVERNO DEL GRANDE FRATELLO - trash_italiano : Quel che è certo è che non avremo mai più un'edizione perfetta come quella del Grande Fratello Vip 2. - blogtivvu : Asia Valente racconta per quale motivo Alfonso Signorini avrebbe deciso di sceglierla per partecipare alla quarta e… - IdaDiGrazia : RT @davidedesario: Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: «Antonella Elia mi ha fatto da mamma, Zequila mi ha offeso senza motivo. Ora vo… -