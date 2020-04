Giulia Salemi Instagram il fascino delle gambe ‘stordisce’ Gianluca Ginoble, profonda invidia: «Beato te» (Di martedì 14 aprile 2020) La ‘sobrietà’ come stile di vita: Giulia Salemi ravviva la noia della quarantena con colori e fogge spettacolari degne del miglior Cacao Meravigliao, documentate – com’è ovvio – su Instagram. Conciata con cuscini in testa e coperte come abiti d’alta moda, la modella italo-persiana interpreta in modo del tutto personale la tanto in voga “pillow challenge”. “Category is: ‘Quarantine Couture Extravaganza’ – scrive a corredo delle immagini di cui si rende assoluta e incontrastata protagonista – Questa è la mia versione della pillow challenge. Fatemi vedere come la interpretereste voi, riposterò i più originali nelle storie”, promette. E assicura con la solita ironia: “Ps: Nessun cuscino è stato maltrattato”. Giulia Salemi Instagram, gambe ... Leggi su urbanpost Giulia Salemi Instagram - giacca oversize si intravede il reggiseno di pizzo : «F**a anche quando fai le pulizie»

‘Gf Vip 4’ - Adriana Volpe in diretta con Giulia Salemi commenta la vittoria di Paola Di Benedetto - la lite che ha portato all’espulsione di Clizia Incorvaia e il comportamento di Antonio Zequila

La dedica di Francesco Monte a Isabella De Candia è la stessa fatta a Giulia Salemi. Scoppia la polemica sul web (Foto) (Di martedì 14 aprile 2020) La ‘sobrietà’ come stile di vita:ravviva la noia della quarantena con colori e fogge spettacolari degne del miglior Cacao Meravigliao, documentate – com’è ovvio – su. Conciata con cuscini in testa e coperte come abiti d’alta moda, la modella italo-persiana interpreta in modo del tutto personale la tanto in voga “pillow challenge”. “Category is: ‘Quarantine Couture Extravaganza’ – scrive a corredoimmagini di cui si rende assoluta e incontrastata protagonista – Questa è la mia versione della pillow challenge. Fatemi vedere come la interpretereste voi, riposterò i più originali nelle storie”, promette. E assicura con la solita ironia: “Ps: Nessun cuscino è stato maltrattato”....

stringimimiley : RT @njallsecs: Vi voglio far notare una cosa sul televoto Paola - Patrick ; Paola ha raggiunto il 52% grazie alle varie amicizie nel mondo… - njallsecs : Vi voglio far notare una cosa sul televoto Paola - Patrick ; Paola ha raggiunto il 52% grazie alle varie amicizie… - mistermettiu : Edizione 4: Le Persiane - Giulia Salemi e Fariba Tehrani Terze Classificate - 17EyxYA4rWVrSJe : RT @carotusilgato: Giulia Salemi - infoitcultura : ‘Gf Vip 4’, Adriana Volpe in diretta con Giulia Salemi commenta la vittoria di Paola Di Benedetto, la lite che ha p… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Giulia Salemi«Custodirò l'emozione di questa esperienza inedita e Leggo.it Giulia Salemi Instagram il fascino delle gambe ‘stordisce’ Gianluca Ginoble, profonda invidia: «Beato te»

La ‘sobrietà’ come stile di vita: Giulia Salemi ravviva la noia della quarantena con colori e fogge spettacolari degne del miglior Cacao Meravigliao, documentate – com’è ovvio – su Instagram. Conciata ...

Il ricordo felice di Francesco Monte (con Isabella)

Dopo Teresanna Pugliese, Paola Di Benedetto, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, Francesco Monte ha ritrovato l'amore accanto alla modella pugliese, come lui (lei è di Molfetta, lui di Taranto). "Come ...

La ‘sobrietà’ come stile di vita: Giulia Salemi ravviva la noia della quarantena con colori e fogge spettacolari degne del miglior Cacao Meravigliao, documentate – com’è ovvio – su Instagram. Conciata ...Dopo Teresanna Pugliese, Paola Di Benedetto, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, Francesco Monte ha ritrovato l'amore accanto alla modella pugliese, come lui (lei è di Molfetta, lui di Taranto). "Come ...