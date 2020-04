Giro d’Italia | Franco Balmamion e la doppietta nelle edizioni 1961-1962 dominate dai

Leggi su oasport

(Di martedì 14 aprile 2020) Se dovessimo stillare una classifica dei campioni più sottovalutati nella storia del ciclismo,sicuramente si giocarebbe una delle posizioni di testa. Nato a Nole, in quell’area metropolitana di Torino che per decenni fu fucina di grandissimi corridori,era il classico uomo da corse a tappe. Andava forte in salita, a cronometro ed era, soprattutto, un grande regolarista che di rado aveva passaggi a vuoto. In carriera conquisterà due Giri d’Italia consecutivi senza vincere nemmeno una tappa in entrambi i casi.fu un enfant prodige. La sua grande affinità per le gare a tappe la fece vedere già da dilettante, nel 1960, quando conquistò la San Pellegrino, una corse di cinque giorni considerata l’antenata delBaby. In quell’occasione si mise dietro una serie di corridori che sapranno far parlare ...