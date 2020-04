Giovanni Ciacci nei guai | “Vite da copertina” vicino allo stop?

(Di martedì 14 aprile 2020)è il curatore d’immagine più noto della televisione italiana. Negli ultimi anni, infatti, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive di successo tra cui, ad esempio, Ballando con le Stelle. La partecipazione più significativa è, però, quella a Detto Fatto dove, per diversi anni, conduce diverse rubriche di gossip. Con il cambio della guardia da Caterina Balivo a Bianca Guaccero, però, qualcosa è cambiato.ha così deciso di lasciare la Rai e di dedicarsi ad un altro progetto, Vite da Copertina con Eleonoire Casalegno su TV8. Adesso, però, sembra arrivata la bufera. Ecco perché.verso la non riconferma Il settimanale Vero ha lanciato una notizia bomba secondo cuied Eleonoire Casalegno sarebbero al centro del ciclone. Il loro programma, Vite da ...

Con il tempo e grande pazienza, anche dopo l’addio di Giovanni Ciacci, la Guaccero ha conquistato i telespettatori. Attrice, ballerina e cantante: è un’artista a tutto tondo e anche su Instagram non ...Ancora nessuna conferma in merito alla presunta sospensione o “cancellazione” di Vite da Copertina, lo show condotto da Giovanni Ciacci e Eleonoire Casalegno in onda su TV8. Secondo i primi rumor ...