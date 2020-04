Giornalista Tv positiva: “Se avete questo sintomo capite subito di avere il Coronavirus” (Video) (Di martedì 14 aprile 2020) Il video alla fine dell'articolo. Speravo di poter comunicare la mia completa guarigione. Non è così, sono ancora alle prese con il Covid-19". Giovanna Pancheri, 40 anni, corrispondente di Sky Tg24 dagli Stati Uniti, con un video pubblicato su Instagram, spiega di aver contratto il coronavirus. La Giornalista si è appena sottoposta al secondo tampone che ha dato ancora esito positivo. "Ringrazio i medici che mi sono stati vicino in questa situazione. E' una malattia molto debilitante anche se arriva con sintomi lievi, come nel mio caso. Non esistono reali cure e avere vicino un dottore che monitora la situazione è molto importante". L'ultima apparizione pubblica di Pancheri risaliva al 17 marzo, quando aveva condiviso via social un video volto a sensibilizzare i follower proprio sul tema coronavirus. (Continua...) Da allora, il ... Leggi su howtodofor Coronavirus - giornalista di Sky : «Ancora positiva dopo un mese»

