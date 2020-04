Giorgia Meloni e il gioco delle tre carte per far dimenticare chi ha firmato il MES (Di martedì 14 aprile 2020) Giorgia Meloni ha un’arma segreta per convincerci tutti che lei con il MES non c’entra nulla, non c’era e se c’era dormiva. E quell’arma segreta ha un nome e un cognome: Giulio Tremonti. Giorgia Meloni e Giulio Tremonti ci spiegano che non ci sono più i bei MES di una volta La leader di Fratelli d’Italia non ci ha ancora spiegato perché sulla sua pagina facebook c’era scritta la bufala del ministro Gualtieri che ha firmato per attivare il MES, una fregnaccia che dimostra anche l’incompetenza di chi l’ha firmata (l’attivazione del MES è una procedura che passa per diverse fasi, un memorandum of understanding sulle condizioni del prestito e poi un voto del parlamento nazionale per approvarlo, come in Grecia), però ci tiene tantissimo a farci sapere che quella del 2011 è una bufala. Per questo ... Leggi su nextquotidiano Recepimento del MES con Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 : Giorgia Meloni era Ministro

Monti spiega che il MES fu deciso da Berlusconi premier con Giorgia Meloni ministra

Giorgia Meloni scopre le balle di Conte : "Io nel 2012 non ero ministro e non ho mai votato il Mes" (Di martedì 14 aprile 2020)ha un’arma segreta per convincerci tutti che lei con il MES non c’entra nulla, non c’era e se c’era dormiva. E quell’arma segreta ha un nome e un cognome: Giulio Tremonti.e Giulio Tremonti ci spiegano che non ci sono più i bei MES di una volta La leader di Fratelli d’Italia non ci ha ancora spiegato perché sulla sua pagina facebook c’era scritta la bufala del ministro Gualtieri che haper attivare il MES, una fregnaccia che dimostra anche l’incompetenza di chi l’ha firmata (l’attivazione del MES è una procedura che passa per diverse fasi, un memorandum of understanding sulle condizioni del prestito e poi un voto del parlamento nazionale per approvarlo, come in Grecia), però ci tiene tantissimo a farci sapere che quella del 2011 è una bufala. Per questo ...

Ecatetriformis : RT @ElisaSanna12: @DSantanche SOLIDARIETA' ??? GAZZETTA UFFICIALE EUROPEA DEL 25 MARZO 2011, APPROVATA DA BERLUSCONI, TREMONTI ( LEGA ) E G… - MassimodeFavari : RT @neXtquotidiano: Giorgia #Meloni, #Tremonti e il gioco delle tre carte per far dimenticare chi ha firmato il #MES - Ecatetriformis : RT @ElisaSanna12: @DSantanche Gazzetta Ufficiale Europea del 25 marzo 2011, PdC Berlusconi, Ministro dell'Economia, Tremonti e Ministro d G… - Pierenrico55 : RT @iltrumpo: Giorgia Meloni si difende, dicendo che, nel 2012, quando il Parlamento votò per il MES, lei era assente. Dico io, ma come si… - sardo1951 : RT @CesareDTrocchio: Ieri, quando Mentana si è collegato con la Francia per seguire l'intervento di Macron, per un attimo ho sperato che il… -