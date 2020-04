Gioca alla lotteria dopo aver perso il lavoro a causa del coronavirus: vince 4 milioni e mezzo (Di martedì 14 aprile 2020) Ha perso il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus, ma la fortuna gli ha restituito quanto la crisi gli aveva tolto. Un giovane padre di famiglia originario di Adelaide, in Australia, ha vinto alla lotteria incassando ben 4 milioni e mezzo di dollari.La vicenda è stata raccontata dai media locali e riportata anche sul Daily Mail: dopo essere stato licenziato a causa della crisi legata alla pandemia, l’uomo - rimasto anonimo - padre di un bambino piccolo, era disperato. Ma ha sfidato la fortuna, nel weekend di Pasqua, e ha comprato un biglietto.L’enorme cifra verrà diluita nel tempo: il premio sarà di 20mila dollari al mese per i prossimi vent’anni. “Quando ho scoperto che avevo vinto ho svegliato mia moglie per dirglielo, lei ha urlato - ha raccontato ai media locali - sono stato molto sotto stress per via del lavoro, ma ora sono ... Leggi su huffingtonpost Half-Life : Alyx è giocabile fino alla fine senza VR grazie ad una mod

Da Pazzini a Traorè - da Zingonia alla Serie A : i «ragazzi» del vivaio - i minuti giocati - le classifiche. Sì - siamo i migliori

L’allarme del Papu Gomez : “sarà dura tornare a giocare” (Di martedì 14 aprile 2020) Haildell’emergenza, ma la fortuna gli ha restituito quanto la crisi gli aveva tolto. Un giovane padre di famiglia originario di Adelaide, in Australia, ha vintoincassando ben 4e mezzo di dollari.La vicenda è stata raccontata dai media locali e riportata anche sul Daily Mail:essere stato licenziato adella crisi legatapandemia, l’uomo - rimasto anonimo - padre di un bambino piccolo, era disperato. Ma ha sfidato la fortuna, nel weekend di Pasqua, e ha comprato un biglietto.L’enorme cifra verrà diluita nel tempo: il premio sarà di 20mila dollari al mese per i prossimi vent’anni. “Quando ho scoperto che avevo vinto ho svegliato mia moglie per dirglielo, lei ha urlato - ha raccontato ai media locali - sono stato molto sotto stress per via del, ma ora sono ...

GINA32451015 : RT @ToninoPiesco: Perde il lavoro per il coronavirus, gioca alla lotteria e vince 4 milioni e mezzo - ToninoPiesco : Perde il lavoro per il coronavirus, gioca alla lotteria e vince 4 milioni e mezzo - jugheadcprm : RT @alessacprmgdr: Quando cercavo di spiegare come si gioca a Go, ma alla fine abbiamo rinunciato e deciso di fare foto a caso https://t.co… - PieroDAlessand5 : Domanda a @AzzolinaLucia Ma tutti gli studenti costretti alla didattica online, sono impegnati come in un normale o… - CorriereCitta : Licenziato per il Coronavirus, gioca alla lotteria e vince 4 milioni e mezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Gioca alla Gioca alla lotteria dopo aver perso il lavoro a causa del coronavirus: vince 4 milioni e mezzo L'HuffPost Bundesliga, si pensa alla ripresa: in campo dal 9 maggio?

Il 9 maggio potrebbe essere la data per la ripresa del campionato tedesco: le squadre della Bundesliga già a lavoro Il 9 maggio è la data per tornare sui campi della Bundesliga. In Germania la ripresa ...

Due analisti spiegano il clamoroso successo di Animal Crossing New Horizons

Non ho mai visto tante persone condividere così tanti screenshot di un singolo gioco sui siti di social network.» Avete già letto anche il nostro speciale relativo ad Animal Crossing e alla quarantena ...

Il 9 maggio potrebbe essere la data per la ripresa del campionato tedesco: le squadre della Bundesliga già a lavoro Il 9 maggio è la data per tornare sui campi della Bundesliga. In Germania la ripresa ...Non ho mai visto tante persone condividere così tanti screenshot di un singolo gioco sui siti di social network.» Avete già letto anche il nostro speciale relativo ad Animal Crossing e alla quarantena ...