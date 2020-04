Giappone nel caos per la seconda ondata di Covid-19. La governatrice di Tokyo accusa Abe (Di martedì 14 aprile 2020) Per il Giappone, il 2020 doveva essere l’anno dei record, tra Olimpiadi ed exploit del turismo internazionale. In poche settimane la pandemia non ha solo infranto quel sogno, ma ha anche messo a nudo i rischi e le insidie di una seconda ondata di infezioni.Il Paese, infatti, sta lottando per arginare il riacuirsi della crisi: nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 311 nuovi casi e almeno 7 decessi; i contagi sono saliti a 8.357, almeno 121 le vittime. La ripartenza dell’epidemia ha spinto il premier Shinzō Abe a proclamare lo stato d’emergenza fino al 6 maggio in sette prefetture - Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo e Fukuoka – ma ciò non è bastato a evitare polemiche e divisioni tra gli amministratori locali, molti dei quali ora chiedono al governo centrale un maggiore rigore e una gestione più ferma ... Leggi su huffingtonpost La Corea del Nord lancia missili a corto raggio nel Mar del Giappone

Olimpiadi di Tokyo a rischio anche nel 2021 per il Covid-19? Ci sono dubbi nel Comitato giapponese

