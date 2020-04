Gianni Rodari | i libri | le poesie e la sua eredità a 40 anni dalla morte

Leggi su gqitalia

(Di martedì 14 aprile 2020)se n’è andato il 14 aprile 1980 per un attacco di “quore”, come avrebbe scritto lui, a cui è improvvisamente mancata “una dose di vitamina C”. Sono passati 40, un tempo lungo che non ha minimamente scalfito la sua opera sempre indispensabile nell’accompagnare la crescita culturale di intere generazioni a partire dagli'60 quando il giornalista, nato a Omegna il 23 ottobre 1920, ha cominciato a essere conosciuto grazie ad alcuni capolavori pubblicati da Einaudi. La sua carriera è iniziata, però, molto prima con la decisione di fare il maestro, finché le vicissitudini della guerra non lo hanno portato nel 1944 a vivere l’esperienza della clandestinità nei ranghi della resistenza partigiana. A 25aveva già visto il mondo capovolgersi più volte e in ...