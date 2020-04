Giancarlo Giannini/ Quel fascino irresistibile che ha conquistato il mondo femminile

(Di martedì 14 aprile 2020), l'attore è stato a lungo considerato uno degli uomini più belli di tutto il panorama dello spettacolo. Anche per lui stop obbligato dall'emergenza Coronavirus.

Raiofficialnews : “Un’avventura straordinaria”, il concerto evento de @ilvolo all’Arena di Verona: stasera su @RaiUno e @RaiPlay, con… - AngelaVillani9 : RT @IlContiAndrea: Oggi in prima serata su Rai Uno il concerto “#IlVolo - Un’Avventura Straordinaria”, dall’Arena di Verona, presentato da… - IlContiAndrea : Oggi in prima serata su Rai Uno il concerto “#IlVolo - Un’Avventura Straordinaria”, dall’Arena di Verona, presentat… - _mary1503_ : RT @Raiofficialnews: “Un’avventura straordinaria”, il concerto evento de @ilvolo all’Arena di Verona: stasera su @RaiUno e @RaiPlay, con Ca… - ividiaz2014 : RT @Raiofficialnews: “Un’avventura straordinaria”, il concerto evento de @ilvolo all’Arena di Verona: stasera su @RaiUno e @RaiPlay, con Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Giannini

Il Sussidiario.net

Giancarlo Giannini ha rubato il cuore a molte donne grazie al suo fascino, evidente tanto in giovinezza quanto in età matura. Anche se l’attore è impegnato da diverso tempo, questo non gli ha impedito ...Seguirà un docu-drama sulla vita di Michelangelo - dal titolo Michelangelo Il cuore e la pietra - interpretato da Rutger Hauer: un ritratto inedito e originale ispirato agli scritti dell’artista, ...