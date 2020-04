Giampaolo Morelli sostiene #iorestoacasa. E per il suo esordio alla regia sceglie l’on demand (video) (Di martedì 14 aprile 2020) Scelta di responsabilità sociale per l’esordio alla regia di Giampaolo Morelli. Il primo film firmato dal popolare attore, 7 ore per farti innamorare, sarà lanciato on demand. La pellicola sarebbe dovuta uscire nelle sale il 26 marzo. Invece di farlo slittare alla fine della quarantena, produzione, distribuzione e lo stesso Morelli, hanno deciso di distribuirlo sulle piattaforme di streaming, aderendo così alla campagna #iorestoacasa. Il 20 aprile “première” on demand La pellicola, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano e distribuita da Vision, dal 20 aprile sarà acquistabile su tutte le piattaforme di streaming (Skyprimafila Premiere; Chili; Infinity; Rakuten Tv; Google Play; Itunes; Cg Digital; Timvision). Il film è tratto dal romanzo omonimo scritto dallo stesso Morelli (Edizioni Piemme), che ne è ... Leggi su secoloditalia 7 ore per farti innamorare - anche il film di Giampaolo Morelli direttamente su piattaforme streaming VOD

