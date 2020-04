Gettonevirus | il presidente sfiduciato | “Consiglieri indegni | volete solo il gettone”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiÈalla municipalità di Soccavo-Pianura. Almeno stando a quanto denuncia il, Lorenzo Giannalavigna. “Provo vergogna per i consiglieri municipali. E’ chiaro che loro intendono l’impegno politicocome l’occasione per trarre un beneficio personale. Non è un caso che proprio ora che non percepiscono più il gettone di presenza non potendosi riunire nelle commissioni in cui quotidianamente si rintanano, hanno avuto l’ardire di presentare una mozione di sfiducia del tutto pretestuosa”. Ildel parlamentino non ha dubbi che lo facciano per il gettone “altrimenti – dice – perché non lo hanno fatto prima visto che le motivazioni addotte a sostegno del loro atto, oggi del tutto fuori contesto, valevano pure per il passato?”. ...