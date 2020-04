Gb | OBR | possibile crollo PIL 13%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – L’emergenza coronavirus, e il blocco generale delle attività economiche legate al lockdown, potrebbe tradursi a fine 2020 in uno storico calo del PIL britannico del 13%. Lo stima l’Office for Budget Responsability (Obr), organismo pubblico di controllo nel Regno Unito, in un rapporto basato su uno scenario di 3 mesi di lockdown, in cui si calcola un tracollo del 35% nel secondo trimestre e poi un rimbalzo positivo. Ipotizzato pure un impatto immediato pesante sulla disoccupazione con 2 milioni di senza lavoro in più. (Foto: © Eros Erika/123RF)