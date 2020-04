GAZZETTA – “Insigne lascia Raiola e si riavvicina al Napoli”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di martedì 14 aprile 2020) “Insignee sial Napoli” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de Ladello Sport. Sembra che il capitano azzurro non abbia gradito l’esito della causa intentata contro gli ex procuratori della Doa ai quali dovrà versare diverse decine di migliaia di Euro. Il giocatore aveva chiesto a Minodi trovargli una grande europea per andarsene dal Napoli, ma alla fine è rimasto. Pareri discordanti tra i due anche sulla vicenda dell’ammutinamento di novembre. Il Napoli potrebbe rinnovare ora il contratto all’attaccante fino al 2025 con aumento rispetto ai 5 milioni di stipendio che attualmente percepisce. Vincenzo Pisacane e Federico Pastorello dovrebbero essere i nuovi agenti del calciatore. Intanto, il club azzurro è stato il primo a mettere in cassa integrazione circa 30 dipendenti e ...