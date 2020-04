Frank de Boer shock | “Sono negativo | ma avrei preferito contrarre il virus”

(Di martedì 14 aprile 2020) L'attuale allenatore olandese dell'Atlanta United ha così spiegato il proprio singolare punto di vista: "A quest'ora sarei immune e sano, non mi sarebbe spiaciuto risultare positivo quando abbiamo fatto i tamponi". Poi, sulla stagione calcistica interrotta: "Rispetto all'Europa c'è una mentalità più aperta, si sta già lavorando per mettere mano alla formula dei tornei"

L’ex tecnico dell’Inter e attuale allenatore dell’Atlanta United, Frank De Boer, ha parlato al quotidiano olandese AD dell’emergenza Coronavirus. CONTAGI – «Un membro dello staff si è sentito poco ...L'ex allenatore dell'Inter ha parlato del tampone effettuato che ha dato, però, esito negativo in questa ondata emergenziale di Coronavirus. Frank de Boer, ex allenatore dell'Inter, ora in MLS, ha ...