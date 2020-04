Franco Lauro trovato morto | il noto giornalista RAI aveva appena 58 anni | mistero sulle

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Lutto nel giornalismo italiano, in particolare in quello sportivo: èFranco Lauro, voltodi RaiSport. Avrebbe compiuto 59il prossimo ottobre. Ilè statoprivo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore. Non sono note le cause del decesso. Stava bene: non era nota alcuna patologia. Appassionato di calcio e basket, esperto di calciomercato, Lauro è stato protagonista di numerose telecronache e negli ultimiera alla conduzione e all’approfondimento del notiziario sportivo Rai. Lauro era nato a Roma il 25 ottobre 1961 e prima di entrare in Railavorato per qualche anno in alcuni giornali locali e radio private romane. Si era specializzato nel calciomercato. In tvesordito nel 1981 in un’emittente locale. Per dueera stato anche lo speaker ufficiale del Palazzo dello Sport. ...