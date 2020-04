Franco Lauro trovato morto dalla polizia: addio alla voce sportiva della Rai (Di martedì 14 aprile 2020) Franco Lauro è morto a Roma oggi, martedì 14 aprile. Il noto telecronista sportivo italiano aveva 58 anni e si è spento per un malore improvviso, probabilmente un infarto. A nulla è valso l'intervento dell'ambulanza e delle forze dell'ordine nella centrale via della Croce, il giornalista era già venuto a mancare. Lauro era entrato alla Rai nel 1984 e si era affermato in qualità di grande esperto sia di calcio che di pallacanestro. Ma a quest'ultima sono legati i ricordi più belli di Lauro, che con la sua voce ha raccontato ben dodici europei e tre mondiali di basket, oltre che otto Olimpiadi estive e dodici edizioni equamente divise tra mondiali ed europei di calcio. Il mondo del giornalismo sportivo è in lutto per la perdita di un grande collega. Leggi su liberoquotidiano Morte Franco Lauro - il messaggio di cordoglio della Ssc Napoli

Corriere : È morto Franco Lauro, volto di Raisport: aveva 59 anni - sscnapoli : La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Lauro per la scomparsa del caro Franco, illustre professionista del mondo del calcio. - fattoquotidiano : Franco Lauro, morto il conduttore televisivo e telecronista sportivo della Rai. Aveva 58 anni - brittanyzucker : RT @acmilan: Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Franco Lauro, giornalista e voce dello sport italiano. Alla fa… - Bizzaalex : RT @CucchiRiccardo: Un amico. Non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l'è portato via. Così. Oggi. Un abbracc… -