Franco Lauro, morto il giornalista sportivo RAI (Di martedì 14 aprile 2020) Un infarto ha stroncato la vita del giornalista Franco Lauro, 58 anni, volto televisivo noto per il pubblico RAI appassionato di sport. Franco Lauro è morto oggi a Roma in seguito ad un infarto. giornalista sportivo assai familiare per il pubblico RAI, professionista serio e garbato, aveva racconto lo sport in maniera chiara senza mai cadere nel sensazionalismo. Il cordoglio dei suoi colleghi e del mondo dello sport sui social. Franco Lauro, esperto di calcio e di basket, era nato a Roma 58 anni fa. Il corpo senza vita è stato trovato dai Carabinieri messi in allarme da una donna che non aveva notizie del giornalista da un paio di giorni. Lauro, secondo le prime indiscrezioni, se n'è andato in seguito ad ... Leggi su movieplayer L’addio della Rai a Franco Lauro : professionista e uomo esemplare - una brava persona

Franco Lauro - voce gentile dello sport : “Un saluto a chi ci segue dagli ospedali e le case di cura”

