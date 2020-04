Franco Lauro morto | il giornalista di Rai Sport stroncato da un infarto a 58 anni

Leggi su urbanpost

(Di martedì 14 aprile 2020): ildi Raida una 58. La notizia è di poco fa, il mondo del giornalismo italiano è in lutto. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, il volto noto della televisione sarebbe deceduto nella sua casa di Roma in seguito ad improvviso malore.da una 58IlRai, conduttore televisivo e telecronistaivo, aveva 58ed era uno dei massimi esperti ed appassionati di calcio e basket.sarebbe statoda unoggi, martedì 14 aprile 2020.era nato a Roma il 25 ottobre 1961 ed era entrato in Rai nel 1984; commentò 8 olimpiadi estive e una invernale a Torino nel 2006, 6 edizioni dei Mondiali e degli Europei di calcio, 12 Europei e 3 Mondiali di basket. ++#Rai, è++ https://t.co/sNNk0QOdQm ...