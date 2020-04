Franco Lauro, morto a 59 anni il conduttore sportivo della Rai (Di martedì 14 aprile 2020) Franco Lauro, morto il conduttore televisivo e telecronista sportivo della Rai. Aveva 59 anni Un lutto che sconvolge il mondo del giornalismo sportivo.Franco Lauro, volto della Rai esperto di calcio e basket, è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto: aveva 59 anni. Nato a Roma nel 1961, appassionato di calcio e basket … L'articolo Franco Lauro, morto a 59 anni il conduttore sportivo della Rai proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Morto Franco Lauro/ Probabile infarto - è stato la voce del basket negli anni Novanta

Mondo del giornalismo in lutto : è scomparo Franco Lauro

