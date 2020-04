Francesco Guccini: “Dopo il coronavirus non saremo migliori, la storia non insegna mai niente” (Di martedì 14 aprile 2020) “Dopo il coronavirus non saremo migliori, la storia non insegna mai niente“. A dirlo è Francesco Guccini che, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha raccontato come sta vivendo questi giorni di quarantena e ha spiegato il suo punto di vista sugli effetti che avrà questa emergenza coronavirus sulle persone. “Non credo che dopo l’emergenza saremo migliori. – ha commentato il cantautore – Anche dopo l’11 settembre si diceva che sarebbe cambiato tutto ma non è cambiato nulla. Sono abbastanza cinico da questo punto di vista. È nella natura umana il dimenticarsi presto delle tragedie passate per riprendere la vita di sempre”, ha concluso. L'articolo Francesco Guccini: “Dopo il coronavirus non saremo migliori, la storia non insegna mai niente” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Perché dopo l’emergenza coronavirus non saremo persone migliori lo spiega Francesco Guccini

Francesco Guccini : “Dopo il Coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano - dimenticano”

Francesco Guccini : "Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano - dimenticano" (Di martedì 14 aprile 2020) “Dopo ilnon, lanonmai niente“. A dirlo èche, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, ha raccontato come sta vivendo questi giorni di quarantena e ha spiegato il suo punto di vista sugli effetti che avrà questa emergenzasulle persone. “Non credo che dopo l’emergenza. – ha commentato il cantautore – Anche dopo l’11 settembre si diceva che sarebbe cambiato tutto ma non è cambiato nulla. Sono abbastanza cinico da questo punto di vista. È nella natura umana il dimenticarsi presto delle tragedie passate per riprendere la vita di sempre”, ha concluso. L'articolo: “Dopo ilnon, lanonmai niente” proviene da Il Fatto Quotidiano.

HuffPostItalia : Francesco Guccini: 'Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano, dimenticano' - RollingStoneita : #FrancescoGuccini: «Dopo il coronavirus non cambierà nulla» #14aprile - Valter14032653 : RT @VinceMaielli: 'Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano, dimenticano' - nowaydoda : RT @HuffPostItalia: Francesco Guccini: 'Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano, dimenticano' https:/… - MCorreggio : RT @HuffPostItalia: Francesco Guccini: 'Non saremo migliori quando si tornerà alla normalità. Gli uomini non imparano, dimenticano' https:/… -